Кубок Іспанії, 1-й раунд

Хове – Реал Сосьєдад – 0:5

Голи: Барренечеа, 12, 15, Гомес, 38, Магуназелая, 44, Готі, 78

Реал Сосьєдад не дав Хове жодного шансу на сенсацію в матчі першого раунду Кубка Іспанії – вже до перерви баски громили свого суперника з рахунком 4:0. Героєм зустрічі став Андер Барренечеа – за 45 хвилин він оформив 2+2 за системою гол+пас. Також у цій зустрічі відзначився екс-зірка Манчестер Сіті й олімпійський чемпіон Серхі Гомес.

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У перерві головний тренер гостей Іманол замінив Барренечеа і Гомеса, щоб вони могли зосередитися на недільному дербі з Атлетіком у Ла Лізі. Тренер Реала Сосьєдад вирішив дати ігрову практику гравцям другої команди басків. Один із них – 22-річний півзахисник Мікель Готі – скористався своїм шансом і забив у дебютному матчі за першу команду.