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Реал Сосьєдад мінімально здолав Вальядолід і піднявся на третю сходинку турнірної таблиці Прімери

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Реал Сосьєдад мінімально здолав Вальядолід і піднявся на третю сходинку турнірної таблиці Прімери
Аднан Янузай після переможного гола у ворота Вальядоліда / Твіттер ФК Реал Сосьєдад

У п’ятницю, в рамках 26-го туру, Вальядолід на виїзді поступився Реал Сосьєдаду. Рахунок та звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

60’ Аднан Янузай
 
60’ Аднан Янузай

26-й тур Прімери у п’ятницю, 28 лютого, стартував матчем між Вальядолідом та Реал Сосьєдадом. За весь перший тайм команди спромоглись завдати лише по два удари, однак жоден з них навіть близько не летів у площину воріт.

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По перерві кілька непоганих моментів змарнував шведський форвард "біло-голубих" Александр Ісак. Зрештою, ближче до середини другого тайму півзахисник збірної Бельгії Аднан Янузай головою замкнув прострільну передачу Мікеля Оярсабаля і забив єдиний гол у матчі.

Під кінець матчу Рауль Гарсія та Сандро Рамірес могли перевернути гру з ніг на голову, однак сьогодні був не день Вальядоліда.

Як наслідок, перемога принесла Реал Сосьєдаду 43 очки та підняла його на третю сходинку турнірної таблиці, Вальядолід з 29-ма балами – п’ятнадцятий.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІСПАНІЇ

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Реал Сосьєдад - Вальядолід Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад Вальядолід Вальядолід Іспанія Ла Ліга
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