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Реал Сосьєдад – Реал Мадрид: онлайн-трансляція матчу, в якому "бланкос" можуть повернути лідерство Ла Ліги

22:58 - Читать на русском
Реал Сосьєдад – Реал Мадрид: онлайн-трансляція матчу, в якому "бланкос" можуть повернути лідерство Ла Ліги
Реал Сосьєдад – Реал Мадрид: онлайн-трансляція матчу, в якому "бланкос" можуть повернути лідерство Ла Ліги

Реал Сосьєдад в рамках 30-го туру іспанської Прімери приймає Реал Мадрид. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".

 

Матч 30-го туру Ла Ліги Реал Сосьєдад – Реал Мадрид розпочався о 23:00 за київським часом. Телетрансляція проходить на каналі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".

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Стартові склади

Реал Сосьєдад: Реміро – Горосабель, Льоренте, Ле Норман, Монреаль – Субельдія, Меріно – Порту, Едегор, Оярсабаль – Ісак

Запасні: Мойя, Субіарре, Муньйос, Пачеко, Елустондо, Янузай, Сурутуса, Лопес, Субіменді, Джуара, Лобете, Хосе Вілліан

Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело – Вальверде, Каземіро, Кроос – Хамес Родрігес, Бензема, Вінісіус

Запасні: Ареоля, Альтубе, Мілітао, Азар, Модріч, Бейл, Асенсіо, Б. Діас, Менді, М. Діас, Родріго, Хаві Ернандес

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Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад - Реал Мадрид
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