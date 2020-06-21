Реал Сосьєдад – Реал Мадрид: онлайн-трансляція матчу, в якому "бланкос" можуть повернути лідерство Ла Ліги

Реал Сосьєдад в рамках 30-го туру іспанської Прімери приймає Реал Мадрид. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 30-го туру Ла Ліги Реал Сосьєдад – Реал Мадрид розпочався о 23:00 за київським часом. Телетрансляція проходить на каналі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
Зідан відреагував на скандальну заяву Піке про Реал
Стартові склади
Реал Сосьєдад: Реміро – Горосабель, Льоренте, Ле Норман, Монреаль – Субельдія, Меріно – Порту, Едегор, Оярсабаль – Ісак
Запасні: Мойя, Субіарре, Муньйос, Пачеко, Елустондо, Янузай, Сурутуса, Лопес, Субіменді, Джуара, Лобете, Хосе Вілліан
Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело – Вальверде, Каземіро, Кроос – Хамес Родрігес, Бензема, Вінісіус
Запасні: Ареоля, Альтубе, Мілітао, Азар, Модріч, Бейл, Асенсіо, Б. Діас, Менді, М. Діас, Родріго, Хаві Ернандес
Реал розгромив Валенсію: "вершкові" great again, бенефіс дуету Бензема та Азара, тіньовий герой Кроос і тріумф Асенсіо