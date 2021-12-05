Реал Сосьєдад – Реал Мадрид – 0:2 – відео голів і огляд матчу
09:36 - Читать на русском
Мадридський Реал переміг Реал Сосьєдад у 16-му турі Прімери. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.
завершено
Жуніор Вінісіус 47’
Лука Йовіч 57’
47’ Жуніор Вінісіус
57’ Лука Йовіч
Вінісіус прострілювався з перших миттєвостей, але відзначитись зумів по перерві після чудово розіграної комбінації з Йовічем. Лука ж за кілька хвилин подвоїв перевагу Реала, забивши головою.
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Чудову нагоду довести рахунок до розгромного мав Вінісіус, але Реміро наприкінці зустрічі врятував. "Вершкові" набрали 39 очок і тепер випереджають найближчого переслідувача на вершині таблиці на 8 пунктів. Сосьєдад із 29-ма заліковими балами розташувався п'ятим.
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