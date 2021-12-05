Мадридський Реал переміг Реал Сосьєдад у 16-му турі Прімери. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

Вінісіус прострілювався з перших миттєвостей, але відзначитись зумів по перерві після чудово розіграної комбінації з Йовічем. Лука ж за кілька хвилин подвоїв перевагу Реала, забивши головою.

Реал переміг Сосьєдад завдяки перфомансу Вінісіуса та Йовіча – Мадрид втратив Бензема, але зробив заявку на чемпіонство

Чудову нагоду довести рахунок до розгромного мав Вінісіус, але Реміро наприкінці зустрічі врятував. "Вершкові" набрали 39 очок і тепер випереджають найближчого переслідувача на вершині таблиці на 8 пунктів. Сосьєдад із 29-ма заліковими балами розташувався п'ятим.