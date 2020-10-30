Перший тайм запам'ятався контролем м'яча від Реал Сосьєдада та травмою Інсіньє. А у другій половині Політано обігрався із Бакайоко та пробив з-за меж штрафного – м'яч після рикошету залетів у ворота. Попри спроби іспанців відігратись, Наполі навіть у меншості втримав перемогу – другу жовту побачив перед собою Осімхен.

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Таким чином, Наполі здобув першу перемогу в поточному сезоні Ліги Європи та піднявся на другу сходинку групи F із трьома очками – Реал Сосьєдад має стільки ж.