Реал Сосьєдад – Наполі – 0:1 – відео гола та огляд матчу
Наполі мінімально обіграв Реал Сосьєдад у матчі 2-го туру групового етапу Ліги Європи. Дивіться відео гола та огляд матчу Реал Сосьєдад – Наполі.
Перший тайм запам'ятався контролем м'яча від Реал Сосьєдада та травмою Інсіньє. А у другій половині Політано обігрався із Бакайоко та пробив з-за меж штрафного – м'яч після рикошету залетів у ворота. Попри спроби іспанців відігратись, Наполі навіть у меншості втримав перемогу – другу жовту побачив перед собою Осімхен.
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Таким чином, Наполі здобув першу перемогу в поточному сезоні Ліги Європи та піднявся на другу сходинку групи F із трьома очками – Реал Сосьєдад має стільки ж.