Реал Сосьєдад – Манчестер Юнайтед та ще один матч 1/16 Ліги Європи перенесли на нейтральне поле
Європейські клуби продовжують масово шукати країни, де можна без перешкод проводити міжнародні матчі.
Ще два поєдинки 1/16 фіналу Ліги Європи перенесені на нейтральні арени, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
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Реал Сосьєдад прийматиме Манчестер Юнайтед не в рідному Сан-Себастьяні, а в Турині. Парадокс, але інше іспанське місто виявилося безпечним для гостей з інших країн – Вільяреал стане "домівкою" норвезького Мольде у поєдинку з Хоффенхаймом. Ще раніше оголосили, що Бенфіка гратиме проти Арсенала не в Лісабоні, а в Римі.
Додамо, що поєдинки 1/16 фіналу Ліги Європи відбудуться 18 та 25 лютого.
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