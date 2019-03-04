Реал Сосьєдад – Атлетіко – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Атлетіко на виїзді обіграв Реал Сосьєдад в 26-у турі Прімери. Дивіться відео голів та огляд матчу Реал Сосьєдад – Атлетіко на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 26 тур

Реал Сосьєдад – Атлетіко – 0:2

Голи: Мората, 30, 33

Вилучення: Коке, 62 (друга жовта)

Перемогу команді Дієго Сімеоне приніс дубль Альваро Морати, який відзначився вже в другому матчі поспіль.

Валенсія впевнено перемогла Атлетік: 26 тур Ла Ліги, матчі неділі

Таким чином, Атлетіко набрав 53 очки та відірвався від третього Реала на 5 пунктів. Реал Сосьєдад посідає 9-е місце, маючи у своєму активі 35 залікових пунктів.