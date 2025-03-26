Відбулися матчі-відповіді у двох чвертьфінальних парах жіночої Ліги чемпіонів. Результати та звіт про поєдинки – у цій новині "Футбол 24".

Жіноча ЛЧ, 1/4 фіналу, другі матчі

Ліон – Баварія – 4:1 (перший матч – 2:0)

Голи: Дюморне, 46, Діані, 54, Чавінга, 60, Хегерберг, 90+4 – Бюль, 33

Арсенал – Реал – 3:0 (0:2)

Голи: Руссо, 46, 59, Кальдентей, 49

Ліон підтвердив явну перевагу над Баварією і вийшов у свій 14-й півфінал жіночої ЛЧ. Щоправда, мюнхенки після домашніх 0:2 примудрилися виграти перший тайм у Франції завдяки більярдному удару Бюль. Ліон по перерві вийшов розлюченим і просто зім'яв суперниць, настрілявши 4 голи без відповіді. Оборона Баварії нагадувала прохідний двір, даючи бити у карному майданчику без жодного спротиву. Загальні 6:1 – надупевнений прохід підопічних Джо Монтемурро.

Футболістка Полісся забила найшвидший гол в історії чемпіонату України – знадобилось 15 секунд

У іншому чвертьфіналі Реал вирішив "скопіювати" нещодавнє фіаско збірної України проти Бельгії в Лізі націй. Мадридки були аутсайдерами дуелі, однак в рідних стінах несподівано прибили Арсенал 2:0. Як і команді Реброва, Реалу ще вдалося протриматися тайм на виїзді, але потім сталося фіаско.

Після відпочинку Арсенал все перевернув на свою користь за 13 хвилин! Перші 2 голи вийшли схожими. Подачі Келлі з правого флангу – Руссо і Кальдентей спокійно замикають. Вирішальним виявився ще один удар Руссо в акробатичному стрибку. Алессія могла оформити хет-трик, якби не залізла у офсайд.

Тим не менш, 3:0 – Арсенал за сумою двох матчів вириває перемогу і у півфіналі зіграє проти Ліона. Іншу пару сформують Вольфсбург – Барселона (перша гра завершилася 1:4) та Ман Сіті – Челсі (2:0), які проведуть матчі-відповіді чвертьфіналу завтра.

Барселона перемогла з космічним рахунком 30:0 – в Іспанії вимагають змін через принизливі 154:6 у чемпіонаті