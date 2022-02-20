Мадридський клуб вирішив почистити свої ряди від непотрібних футболістів.

У таборі Реала вирішили не подовжуватиме контракти з Гаретом Бейлом, Марсело та Іско, повідомляє Marca. Угоди цих гравців розраховані до літа, і вони отримають статус вільних агентів.

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Також мадридці розглядатимуть варіанти з продажем Едена Азара та Марко Асенсіо. Під питанням також залишається майбутнє Хесуса Вальєхо, Дані Себальйоса та Маріано Діаса.

Після 25-ти турів Ла Ліги Реал лідирує у турнірній таблиці. В 1/8 фіналу ЛЧ у мадридців справи гірші, у першій зустрічі підопічні Анчелотті поступились ПСЖ (0:1).

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