Реал має намір підписати таланта менхенгладбахської Борусії Флоріана Нойхауса, повідомляє Fichajes.

Флік розповів про трансферні плани Баварії у зимове трансферне вікно

Мадридці розглядають варіант з активацією клаусули німця за 40 млн євро вже під час зимового трансферного вікна. В послугах Флоріана також зацікавлена Баварія. Чинний контракт хавбека з Борусією розрахований до літа 2024 року.

У нинішньому сезоні Бундесліги Нойхаус провів 14 матчів, в яких відзначився трьома голами та двома асистами.

7 "Золотих м'ячів" – на трансферному ринку: Барса, Реал, Баварія і Ман Сіті ризикують втратити лідерів у 2021-му