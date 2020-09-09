Сьогодні, 9 вересня, мав відбутися поєдинок між двома мадридськими командами на тренувальній базі Реала у Вальдебебасі. Однак, "вершкові" скасували гру через підозру на коронавірус у одного з гравців суперника, стверджує AS.

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За інформацією джерела, Зінедін Зідан планував у цій грі зіграти двома різними складами, залучивши 22 футболістів. Цілком ймовірно, що отримав би свій шанс і українець Андрій Лунін, який напередодні вже почав підготовку до нового сезону в складі мадридців.

Зазначається, що цей форсмажор може призвести до того, що Реал перед стартом Ла Ліги проведе лише один товариський матч – наступного вівторка (15 вересня) мадридці зіграють проти Хетафе. Вже 20 вересня мадридцям належить провести поєдинок першого туру Прімери сезону-2020/21 проти Реал Сосьєдада.

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