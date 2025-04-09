"Вершкові" програли у першому матчі чвертьфіналу ЛЧ Арсеналу з рахунком 0:3. Іспанські журналісти висловили думку, що Реал вже уклав угоду з новим наставником для команди, який замінить Карло Анчелотті.

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"Перед учорашнім матчем з Арсеналом близьке до Мадрида джерело повідомило мені, що Хабі Алонсо вже підписав контракт із клубом. Деякі люди думають, що це вірна кандидатура", – цитує Пако Гонсалеса cope.

А журналіст Хуанма Кастаньо додав інше: "Один добре поінформований журналіст, який має зв'язки в Мадриді, розповів мені... Зараз у клубі відбулася різка зміна курсу. Анчелотті втратив контроль над командою. Тепер це Клопп!"

До слова, Хабі Алонсо вже тривалий час перебуває на радарах Реала. Саме іспанцю пророчили обійняти посаду головного тренера після відходу Карло Анчелотті.

Юрген Клопп після відходу з Ліверпуля працює у системі Ред Булла.

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