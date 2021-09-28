Реал приймає Шериф у матчі 2-го туру Ліги чемпіонів. Стартові склади і онлайн-трансляція гри – у цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція на "Футбол 24", розпочнеться о 22:00. Пряма відеотрансляція доступна на сервісі MEGOGO.

Мадрид приймає битву лідерів квартету D. У першому турі обидва суперники здобули доволі несподівані перемоги. Реал повернувся з трьома очками із Мілана, обігравши дуже непростий Інтер (1:0). А Шериф на власному полі сенсаційно здолав Шахтар (2:0). Попри оптимістичні прогнози іспанської преси, Анчелотті таки залишив Луніна знову у запасі.

Стартові склади

Реал: Куртуа, Мілітао, Мігель, Алаба, Начо, Каземіро, Азар, Камавінга, Вальверде, Вінісіус, Бензема

Шериф: Атанасіадіс, Костанца, Аддо, Арболеда, Дуланто, Кастаньєда, Коловос, Крістіано, Тіль, Траоре, Яхшибоєв