Реал найближчим часом планує розпочати переговори з Беллінгемом щодо майбутнього переходу, повідомляє The Telegraph.

Беллінгем зробив крок на шляху до переходу в Реал – мадридці виграють конкуренцію в клубів з АПЛ

"Вершкові" мають намір використати оригінальний спосіб, аби переконати Джуда обрати саме Мадрид. Реал повідомить англійцю, що це його єдиний шанс перебратись до них – іншої пропозиції не буде. Раніше "бланкос" так зробили з Мбаппе, який обіцяв перейти в Реал, але продовжив угоду з ПСЖ.

До слова, у поточному сезоні Джуд зіграв у 12 матчах за Борусію Дортмунд, відзначившись 4 голами і 2 асистами. Transfermarkt оцінює хавбека в 90 млн євро.

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