Матч Реал Мадрид – Шахтар стартує 3 листопада о 22:00. Поєдинок групи D буде зіграний на Сантьяго Бернабеу в Мадриді, а "Футбол 24" проведе онлайн-трансляцію гри. Після трьох турів ЛЧ "вершкові" набрали 6 пунктів і посідають другу позицію квартету. Шахтар з одним балом наразі останній.

Шахтар оприлюднив заявку на матч проти Реала – відсутня одна зірка

Реал – Шахтар: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Британська контора William Hill віддає цілковиту перевагу команді Карло Анчелотті. На перемогу Реала виставили коефіцієнт 1.22, а на три очки Шахтаря дають аж 15.00. Нічия – 6.00. Стандартний тотал більше 2,5 оцінили в 1.53, а тотал менше 2,5 – в 2.37. Як бачимо, букмекер очікує на велику кількість голів.

Фахівці Bwin оцінюють шанси опонентів приблизно так само. Успіх мадридців оцінений коефіцієнтом 1.24, а перемога Шахтаря – 13.00. Нічия – 6.00. Найімовірнішим підсумком гри вважають перемогу Реала з рахунком 2:1 – на такий результат пропонують поставити за 6.75. На думку букмекера, господарі Сантьяго Бернабеу переможуть, а у матчі буде забито більше ніж два голи. Коефіцієнт на такий сценарій становить лише 1.66.

Нагадаємо, Шахтар і Реал вже зустрічалися два тижні тому. Королівський клуб на київському НСК Олімпійський буквально знищив "гірників", забивши п'ять "сухих" м'ячів. Загалом команди зіграли між собою п'ять разів і ніколи не грали внічию, наразі рахунок перемог на користь мадридців – 3:2.

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