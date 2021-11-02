Мадридський Реал зіграє з донецьким Шахтарем у матчі 4-го туру групового етапу ЛЧ. Де дивитися гру онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Матч Реал Мадрид – Шахтар стартує 3 листопада о 22:00. Поєдинок групи D буде зіграний на Сантьяго Бернабеу в Мадриді, а "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію гри. Після трьох турів ЛЧ "вершкові" набрали 6 пунктів і посідають другу позицію квартету. Шахтар з одним балом наразі останній.

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На території України поєдинок вже традиційно покаже платформа MEGOGO – офіційний транслятор єврокубків у нашій країні. Для перегляду зустрічі онлайн на одному з пристроїв (iOS, Android, Smart TV, консолі, приставки) потрібна передплачена підписка. Також онлайн-трансляція матчу Шахтар – Реал буде доступна на платформі Volia TV.

Нагадаємо, Шахтар і Реал вже зустрічалися два тижні тому. Королівський клуб на київському НСК Олімпійський буквально знищив "гірників", забивши п'ять "сухих" м'ячів. Загалом команди зіграли між собою п'ять разів і ніколи не грали внічию, наразі рахунок перемог на користь мадридців – 3:2.

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