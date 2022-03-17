Президент мадридців Флорентіно Перес провів зустріч з генеральним директором клубу Хосе Санчесом, де обговорив майбутнє команди й склав список гравців "на вихід", стверджує Marca.

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У переліку, який був майже ідентичним попереднього вікна, опинились оборонець Хесус Вальєхо, півзахисник Дані Себальйос, вінгер Еден Азар, а також нападники Маріано Діас та Лука Йовіч. Усі вони мають обмаль ігрової практики, тому Реал повинен зробити все, щоб їх продати. Від цього залежатиме активність клубу на ринку.

Якщо вдасться трохи заробити, то, окрім підписання Кіліана Мбаппе на правах вільного агента, "вершкові" спробують здійснити трансфер опорного півзахисника Монако Орельєна Чуамені.

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