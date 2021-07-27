Алаба, Варан та Кроос на тренуванні / Twitter Реала

Adidas розробив новий стильний комплект виїзної форми для Реала. Фото у мережу "злив" ресурс Footy Headlines.

Інтер показав черговий комплект стильної "зміїної" форми

Екіпірування виконане в синьому кольорі та має помаранчеві елементи. На решту футболки нанесені візерунки у стилі графіті. Презентація має відбутись вже наступного тижня.

До слова, можливість вперше одягнути цю форму у "вершкових" буде 14 серпня – Реал на виїзді гратиме з Алавесом у першому турі Ла Ліги.

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