Реал розробив нову виїзну форму у стилі графіті – в мережі з'явились фото
13:38 - Читать на русском
Мадридці продовжують оновлювати "гардероб" перед стартом кампанії 2020/21.
Adidas розробив новий стильний комплект виїзної форми для Реала. Фото у мережу "злив" ресурс Footy Headlines.
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Екіпірування виконане в синьому кольорі та має помаранчеві елементи. На решту футболки нанесені візерунки у стилі графіті. Презентація має відбутись вже наступного тижня.
До слова, можливість вперше одягнути цю форму у "вершкових" буде 14 серпня – Реал на виїзді гратиме з Алавесом у першому турі Ла Ліги.
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