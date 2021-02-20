Королівський клуб хоче встановити причини частих травм власних гравців. Для цього Реал вдався до неочікуваних дій.

Мадридський гранд розпочав розслідування всередині колективу. Причиною таких радикальних дій стала велика кількість пошкоджень у таборі "вершкових", повідомляє Marca.

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Протягом поточного сезону футболісти Реала отримали 41 травму, що є найвищим показником у Ла Лізі на цей момент. Лікування було потрібне 20 гравцям, які сумарно пропустили 823 дні, що дорівнює 146 матчам.

Зауважимо, на внутрішній арені команда Зідана відстає від лідера – Атлетіко – на 6 пунктів, але "матрацники" ще мають зустріч у запасі. В 1/8 Ліги чемпіонів "галактікос" будуть протистояти Аталанті Коваленка та Маліновського.

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