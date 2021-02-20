Реал розпочав розслідування через високу травматичність своїх виконавців
Королівський клуб хоче встановити причини частих травм власних гравців. Для цього Реал вдався до неочікуваних дій.
Мадридський гранд розпочав розслідування всередині колективу. Причиною таких радикальних дій стала велика кількість пошкоджень у таборі "вершкових", повідомляє Marca.
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Протягом поточного сезону футболісти Реала отримали 41 травму, що є найвищим показником у Ла Лізі на цей момент. Лікування було потрібне 20 гравцям, які сумарно пропустили 823 дні, що дорівнює 146 матчам.
Зауважимо, на внутрішній арені команда Зідана відстає від лідера – Атлетіко – на 6 пунктів, але "матрацники" ще мають зустріч у запасі. В 1/8 Ліги чемпіонів "галактікос" будуть протистояти Аталанті Коваленка та Маліновського.
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