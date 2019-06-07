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Реал розпочав продаж футболок Азара – бельгійцю присвоїли номер Роналду

18:49 704 Читать на русском
Реал розпочав продаж футболок Азара – бельгійцю присвоїли номер Роналду
Еден Азар / Твіттер Ліги Європи

Мадридський Реал вже продає футболки з прізвищем Азара під 7 номером.

Мадридський Реал розпочав продаж футболок Едена Азара в офіційному магазині в аеропорту Ель-Прат у Барселоні.

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Судячи з усього, Азар виступатиме за Реал під сьомим номером, який раніше належав Кріштіану Роналду, а в сезоні-2018/19 під ним виступав Маріано Діас. Нагадаємо, у Челсі Еден виступав під десятим номером.

Додамо, що у сезоні-2018/19 Еден провів за "синіх" 51 матч, в яких забив 19 м'ячів і зробив 16 гольових передач.

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