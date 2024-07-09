"Вершкові" уважно стежили за прогресом французького оборонця і хотіли б бачити його у своїй команді. Контракт Лені Йоро з Ліллем закінчується влітку 2025 року. Щоб не втратити 18-річного таланта безкоштовно, "доги" вирішили розпочати перемовини з Реалом.

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Як повідомляє The Athletic, мадридці пропонують за захисника близько 40 мільйонів євро, а також готові додати до цієї суми бонуси. Раніше Лілль вимагав близько 100 млн, але всі сторони розуміли, що це занадто висока сума.

Очікується, що Реал швидко досягне домовленості про особисті умови з Лені Йоро, оскільки фінансова пропозиція мадридців задовольняє фінансові потреби француза. Ба більше, захисник не розглядав інші клуби, бо хоче приєднатися лише до "вершкових".

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