Реал розписав сенсаційну нічию з Леванте, двічі ведучи в рахунку по ходу матчу

Мадридський Реал розписав результативну виїзну нічию з Леванте у матчі 22 туру чемпіонату Іспанії (2:2).

Реал відкрив рахунок вже на 11-й хвилині зустрічі, коли Серхіо Рамос головою замкнув навісну передачу Крооса з кутового. Однак "вершкові" значно ускладнили собі життя, пропустивши у роздягальню. Типовий для останніх матчів провал оборони мадридського гранда призвів до гола Боатенга, який другим темпом відправив сферу у дальній кут воріт Наваса.

Команда Зідана знову вийшла вперед лише на 81-й хвилині. Бензема видряпав м'яч на лицевій лінії та класно викотив шкіряного під удар Іско, який з 11-ти метрів пробив прямісінько під стійку. Втім Реал не зумів втримати перемоги. На 89-й хвилині Паццині вискочив віч-на-віч з Навасом та вирвав для своєї команди сенсаційну нічию.

У підсумку Реал набрав 39 очок та залишився на 4-му місці, поступаючись третій Валенсії одним пунктом. Леванте перебуває на 17-й позиції – 20 балів.

BBC не може – Рамос допоможе

Капітан Реала знову виконав свій коронний трюк – прийшов на стандарт і головою відправив м’яч у сітку воріт. Цього разу Рамос опинився першим на м’ячі у штрафному майданчику Леванте після навісної передачі Крооса з кутового. Серхіо забив свій 50-й гол за Реал, ще два таких постріли і він поб’є, здавалось, вічний рекорд Фернандо Єврро (52).

Якби бомбардирський інстинкт Рамоса передався ще й атакувальному тріо Реала Бейл-Роналду-Бензема, то, можливо, “вершкові” могли б розраховувати на щось більше, ніж просто нічия. Найбільш помітним та корисним із BBC був Карім Бензема. Француз непогано комбінував з партнерами, багато боровся та, зрештою, виконав гольову передачу на Іско. Роналду знову зіштовхнувся із жахливою реалізацією та був замінений на 82-й хвилині, а Бейл просто загубився на правому фланзі атаки і покинув поле ще швидше від португальця (66).

Черговий провал оборони Реала

Мадридський гранд у сезоні 2017/18 провів 36 матчів і лише у 14-ти із них залишив свої ворота на замку. Ось і на “Сьюдад де Валенсія” Реал знову двічі фатально провалився в обороні. Попри забитий м’яч, Серхіо Рамос також став головним винуватцем першого пропущеного гола своєї команди. Капітан елементарно втратив позицію та дозволив Моралесу вибігти на побачення з Навасом. Хоча Кейлор і врятував “вершкових” після удару іспанця, зате Боатенг на добиванні був безжальним. Що цікаво, мадридці далеко не вперше пропускають схожим чином. Вільяреал переміг команду Зідана на “Бернабеу”, забивши практично аналогічний гол.

А в кінці зустрічі вже італійський ветеран Паццині скористався помилкою оборони Реала, вигравши позицію у Карвахала. Просто жахлива гра у захисті змушує фанатів королівського клубу рвати волосся на голові, адже попереду – ПСЖ.

Зінедін Зідан – антигерой матчу

Після того як Гарет Бейл та Карім Бензема повернулись з лазарету, французький фахівець вперто робить ставку на BBC. І все б нічого, якби при цьому Зідан не жертвував, можливо, своїм найкреативнішим футболістом. Іско знову розпочав гру на лаві запасних, а, вийшовши на заміну, довів Зізу, що він заслуговує на місце у старті не менше, ніж Бейл.

Крім цього, Зідан ще раз продемонстрував, що не контролює свою команду. Мадридський гранд знову тотально провалює другий тайм, “вершкові” просто згасають у центрі поля, а французький фахівець, здається, не має жодного рецепту, як повернути команді солідність та впевненість у своїх силах.

Цікаві факти

– Серхіо Рамос забив 50-й гол у складі Реала. Іспанець – перший захисник, який відзначається у Прімері вже 14 сезонів поспіль.

– Паццині забив свій перший м'яч у Ла Лізі.

– Реал може опинитись на відстані 21 очка від Барси, якщо "блаугранас" обіграють Еспаньйол, та повторити своє найбільше відставання від лідера першості за останні 90 років.

Іспанія. Ла Ліга, 22 тур

Леванте – Реал Мадрид – 2:2

Голи: Боатенг, 42, Паццині, 89 – Рамос, 11, Іско, 81