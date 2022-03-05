Матчі проти Сосьєдада завжди були непростими для "бланкос", а сьогодні у "чурі-урдін" ще й завдання серйозне було – у випадку перемогу гості піднялись в зону ЛЧ. Навіть нічия виглядала для басків непоганим варіантом, адже тоді вони б порівнялися з Атлетіко та Барселоною.

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Команда Іманола Альгуасіля так налаштувалася, що заробила пенальті вже на 8-й хвилині зустрічі (Карвахаль наступив на ногу Давіду Сілві). Його впевнено реалізував Оярсабаль. 0:1! Втім, Мадрид швидко перехопив ініціативу й притиснув суперника. Що і говорити, коли удар з пенальті став єдиним для гостей у матчі.

Організувавши низку моментів, господарі зрівняли рахунок на 40-й хвилині – це Камавінга шикарним ударом метрів з 25-ти спрямував м'яч під дальню стійку.

Басків похитнуло, а Мадрид, відчувши "запах крові", швидко провів і другий гол. Спочатку відзначився Бензема, але його гол скасували. На 43-й же хвилині Модріч додав до асисту ефектне взятті воріт, вистріливши з підйому в ліву дев'ятку. 2:1! Саме з цим рахунком команди відправились відпочивати.

По перерві від стартової завзятості Сосьєдада не залишилось і сліду. "Вершкові" домінували, марнуючи одну гольову нагоду за іншою, а Бензема знову забив з офсайду. Вколотити третій м'яч вдалося аж на 75-й хвилині з пенальті, який реалізував Карім, а ще за чотири хвилини свіжесенький Асенсіо (вийшов на поле на 77-й) встановив остаточний рахунок зустрічі – 4:1!

Таким чином, мадридці набрали 63 очки, відірвавшись від Севільї на 8 залікових балів. Сосьєдад з 44 пунктами залишився п'ятим.

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