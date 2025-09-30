Вихід Кайрата до Ліги чемпіонів сам по собі став особливою подією в історії турніру, а приїзд Реала до Алмати ледь не звів Казахстан з глузду. Мадридців після 12-годинного перельоту до китайського прикордоння зустріли з гімном ЛЧ, національними костюмами й традиційною випічкою. Про шаленство вболівальників годі й говорити. Столиця очікує на 4 тисячі туристів і дохід у 6 млн євро.

Лунін може стати №1 в Реалі – Куртуа втрачає позиції, Алонсо дасть шанс українцю

Real Madrid Almaty’ya 200 yılda bir gelir, onda da hakkı verilmiş karşılamada. pic.twitter.com/JjbmXOUlB6 — AKIN (@zemlyakruglaya) September 29, 2025

Очевидно, що результат для господарів особливо сенсу не мав. Фаворит був очевидним, однак Реал не став виставляти тотальний резерв. Із доступних лідерів до старту не потрапили тільки Беллінгем (Джуд тільки-но відновився від пошкодження) Вальверде, Каррерас і Камавінга. Мілітао, Трент, Рюдігер і Карвахаль перебувають у лазареті.

Перший тайм пройшов саме так, як і очікувалось .Реал володів м'ячем 71% ігрового часу, вів 9:5 за ударами й 20:5 за дотиками у штрафному. Мадридці набили аж 1,64 очікуваних голи й створили 4-5 моментів. З іншого боку, відчуття знущання над Кайратом не виникало – попри шалену різницю в класі, казахи виграли єдиноборства (22:16).

Гості могли відкривати рахунок вже на 14-й хвилині внаслідок ефектної скидки Мбаппе на хід Вінісіусу. Бразилець вирвався віч-на-віч і спробував перекинути воротаря, однак у площину воріт Жуніор не влучив.

На 18-й же хвилині Мбаппе закинув пас у глибину на Франа Гарсію, а той прострілив в центр штрафного – Гюлер замикав у дотик, однак Сорокін встиг заблокувати.

Ще за три хвилини Гюлер обігрався з Вінісіусом і скинув м'яч на Мбаппе, а той хитнув Мартиновича та з меж штрафного закрутив у дальній кут. 18-річний Калмирза виконав прекрасний сейв!

Втім, на 25-й хвилині йому таки довелося виймати м'яч із сітки – Калмирза збив Мастантуоно, арбітр призначив пенальті, а Мбаппе реалізував. 0:1!

Мбаппе спробував віддячити Франко за 11-метровий, вирвавшись з-під тиску на лівому фланзі та закинувши сферу на правий край карного майданчика. Мастантуоно опинився у вільній зоні, переклав під ліву й пробив у дальню дев'ять, однак м'яч зрізався з ноги.

Тоді Мбаппе спробував зробити все сам. На 44-й хвилині він відкрився під проникний пас Мастантуоно, прокинув м'яч поміж ніг Маті й вистрілив з гострого кута. М'яч пройшов у сантиметрах від лівого верхнього кута!

Кайрат же нічим небезпечним не відповів, тож команди відправились відпочивати за мінімальної переваги Реала. Втім, казахи не збиралися так просто здаватись.

За шість хвилин по перерві Кайрат пішов у атаку великими силами. У чужому штрафному опинився навіть центрбек Мартинович – за це й прилетіло покарання. Після повернення м'яча Куртуа вистачило одного виносу, що організувати Мбаппе ривок 1-в-1 проти Мати. Кіліан легко переграв останнього захисника й перекинув Калмирзу. 0:2. Таким чином, Тібо покинув Казахстан з асистом.

Здавалося, що на цьому інтрига закрита, однак Кайрат зумів подарувати вболівальникам декілька хвилин екстазу. До голів не дійшло, однак декілька класних моментів господарі створили. Так, на 54-й хвилині Дастан ледь не забив прямим ударом зі стандарту (вийшло поруч зі стійкою), а на 57-й до м'яча приклався Арад – його пострілу з дистанції лишень трішечки забракло точності. Сфера просвистіла над поперечкою!

На 62-й хвилині Грамико зачепився за м'яч на лівому куті штрафного й щільно пробив по воротах. У гру довелося вступати Куртуа, хоча постріл прийшовся точно по його позиції. На 67-й же хвилині стався апогей атак Кайрата – казахи заробили пенальті! Себальйос наступив на носок Грамико, що було помітно на повторах, але рефері знову підморгнув "вершковим". На його думку, фолу тут не було.

Між цими епізодами "королівський клуб" провів декілька контратак. Ще на 58-й хвилині добивати дебютанта ЛЧ міг Мбаппе, який обігрався з Вінісіусом, вийшов віч-на-віч і вгатив повз дальній нижній.

На 62-й же Мастантуоно увірвався до карного майданчика й зарядив з-під Сорокіна – Калмирза парирував! Зрештою, на 73-й хвилині все було завершено. Свіжий Родріго обігрався з Мбаппе, пробіг повз трьох суперників і скинув Гюлеру, а той передав м'яч Мбаппе. Кіліан оформив хет-трик, вгативши з лінії штрафного під ліву стійку. 0:3.

На 83-й Родріго обіграв Сорокіна й подав на лінію воротарського, а Камавінга замкнув головою. 0:4. Крапку ж вже на останніх секундах поставив Браїм Діас, який отримав проникний пас від Гонсало Гарсії й пробив з правого краю карного майданчика – 0:5. Заміни Хабі Алонсо спрацювали ідеально.

Фінальний свисток зафіксував розгрому перемогу над Кайратом. Казахам нічого соромитись. Українським грандам необхідно повчитись.

