Карло Анчелотті має намір дати своїм підопічним тижневий відпочинок, інформує AS. Якби матч було зіграно на день раніше, з відпусткою не виникло б труднощів – у цьому випадку всі гравці команди повернулися б у розташування клубу 27-го грудня для підготовки до матчу 19-го туру чемпіонату з Мальоркою.

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І хоч матч із Мальоркою заплановано на 3 січня, проблема Реала полягає в тому, що багато південноамериканських футболістів команди після різдвяних канікул повинні мати кілька додаткових днів на акліматизацію після повернення до Іспанії. Крім того, рейси до Південної Америки завжди вирушають уночі – Вінісіус і компанія не зможуть вилетіти до ночі п'ятниці, 22-го числа, і прибудуть до пункту призначення лише 23-го числа, напередодні Різдва. З цієї причини Анчелотті не змусить їх повернутися до 29-го числа, хоча це означатиме, що вони не будуть повністю готові до матчу з Мальоркою.

Після 15 турів Реал лідирує в чемпіонаті Іспанії, випереджаючи Жирону завдяки кращій різниці м'ячів.

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