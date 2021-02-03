Вінгер мадридців Вінісіус Жуніор вже незабаром може покинути іспанський гранд.

Зінедін Зідан у поточному сезоні не надто розраховує на Вінісіуса, адже 20-річний футболіст не вражає грою, повідомляє AS.

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Ба більше, за інформацією джерела, погіршення виступів змусило босів Реала задуматись про продаж гравця. Керівництво розглядає можливість трансферу Жуніора влітку для компенсування втрат від пандемії.

Зауважимо, що у 6 поєдинках в 2021-му бразилець зіграв лише 176 хвилин, а протягом сезону переважно виходить на заміну. Портал Transfermarkt оцінює Вінісіуса у 40 млн євро.

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