Віктор Осімхен перебуває у шорт-листі мадридців на позицію центрфорварда, інформує Sport.es.

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Нігерієць близький до підписання нового контракту з Наполі, у якому повинна з'явитись клаусула на 130 млн євро. Втім, навіть така сума не лякає Реал. Мадридці твердо налаштовані влітку підписати суперзіркового нападника, щоб не повторювати проблем нинішнього сезону. Пріоритетами Реала залишаються Мбаппе та Холанд, проте француз одного разу вже підставив Флорентіно Переса, а норвежця навряд відпустить Ман Сіті.

Додамо, що у нинушньому сезоні 24-річний Осімхен відіграв за Наполі 16 матчів, оформивши 8 голів та 3 асисти.

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