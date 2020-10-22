Позиції Зінедіна Зідана у Мадриді після двох поразок поспіль (від Шахтаря та Кадіса) похитнулись.

Керівництво Реала задумалось про зміну тренера та вже бачить дві альтернативи чинному керманичу "вершкових".

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Як повідомляє AS, на заміну Зідану можуть прийти екс-тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно чи наставник молодіжної команди Реала Рауль. За інформацією джерела, у призначенні останнього зацікавлений особисто президент Флорентіно Перес – він вважає його ідеальним варіантом. Щодо Почеттіно є деякі побоювання, адже він не із системи Реала, а тому може вимагати довший за терміном контракт.

Зауважимо, наступні дві гри стануть для Зінедіна вирішальними – проти Барселони та Борусії М. Цікаво, що Зідан вже покидав тренерський місток Реала у травні 2018-го, проте повернувся менш ніж через рік.

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