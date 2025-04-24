Алонсо є основним кандидатом на посаду головного тренера Реала. Однак якщо "бланкос" не вдасться переманити свого колишнього футболіста з Леверкузена, боси клубу розробили запасний варіант.

Реал Сосьєдад попрощається з тренером наприкінці сезону – іменитий наставник перебував у клубі 25 років

Як інформує Marca, Реал розглядає можливість запрошення наставника Реала Сосьєдад Іманоля, а також головного тренера Жирони Мічела. При цьому Іманоль може бути запрошений безоплатно – його контракт із баскським клубом завершується влітку, і він залишить свою посаду.

У випадку з Мічелом усе складніше. У його контракті з Жироною є пункт про клаусулу в розмірі 2 млн євро. Однак представники Реала поки що ще не виходили з тренером Віктора Циганкова на зв'язок.

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