"Вершкові" вирішили відпустити Каземіро в Манчестер Юнайтед. Карло Анчелотті має готовий варіант заміни – це Орельєн Чуамені, а також у центр поля можуть перевести Девіда Алабу. Втім, у Мадриді все ж роздумують над підписанням ще одного гравця, повідомляє Mundo Deportivo з посиланням на Telegraph.

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У поле зору Реала потрапив П'єр-Еміль Хьойберг – лідер Тоттенхема і збірної Данії. 27-річний центральний півзахисник раніше перебував у Баварії, коли команду очолював Хосеп Гвардіола, але тоді не мав місця у складі. Зараз Хьойберг є ключовою фігурою в півзахисті Антоніо Конте, тому навряд чи наставник Тоттенхема захоче відпускати одного з лідерів.

Раніше Реал розглядав варіант із трансфером Бруно Гімараєса з Ньюкасла, проте "сороки" не захотіли відпускати гравця. Непросто буде і з Хьойбергом – угода данця зі"шпорами" чинна до літа 2025 року.

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