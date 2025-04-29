Італійський фахівець незабаром покине Мадрид, оскільки має пропозицію очолити збірну Бразилії. Реал бачить наступником Анчелотті Хабі Алонсо.

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Як повідомляє Маттео Моретто, іспанець перебуває за крок від досягнення повної угоди з "вершковими". Найближчими днями Алонсо зустрінеться з Байєром, щоб повідомити їм про своє бажання переїхати до Мадриду.

Нагадаємо, що очолив леверкузенців у 2022 році. Під керівництвом Алонсо Байєр здобув титул чемпіона Німеччини у сезоні 2023/24, встановивши рекорд Бундесліги. Леверкузенці не програли жодної зустрічі під час чемпіонської кампанії (34 матчі – 28 перемог та шість нічиїх).

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