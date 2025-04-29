Реал розбиває історичний тандем тренера-рекордсмена з його клубом – доленосна зустріч найближчими днями
Реал готується до приїзду нового наставника команди, який замінить Карло Анчелотті.
Італійський фахівець незабаром покине Мадрид, оскільки має пропозицію очолити збірну Бразилії. Реал бачить наступником Анчелотті Хабі Алонсо.
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Як повідомляє Маттео Моретто, іспанець перебуває за крок від досягнення повної угоди з "вершковими". Найближчими днями Алонсо зустрінеться з Байєром, щоб повідомити їм про своє бажання переїхати до Мадриду.
Нагадаємо, що очолив леверкузенців у 2022 році. Під керівництвом Алонсо Байєр здобув титул чемпіона Німеччини у сезоні 2023/24, встановивши рекорд Бундесліги. Леверкузенці не програли жодної зустрічі під час чемпіонської кампанії (34 матчі – 28 перемог та шість нічиїх).
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