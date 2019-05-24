Реал різко відповів на слова Почеттіно щодо використання тренувальної бази "вершкових"

Мадридському клубу не сподобалась заява тренера Тоттенхема Маурісіо Почеттіно про умови підготовки команди на базі Реала.

Команда зі столиці Іспанії навіть опублікувала офіційну заяву на своєму сайті.

"Реал здивований заявою тренера Тоттенхема Маурісіо Почеттіно щодо запиту на розміщення на нашій базі для підготовки до фіналу Ліги чемпіонів.

Реал хоче прояснити, що існування подібного запиту – абсолютна неправда. Наш клуб завжди демонстрував готовність йти назустріч запитам УЄФА, Королівської федерації футболу Іспанії, Атлетіко, Ліверпуля і Тоттенхема.

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Всі прохання, спрямовані Реалу, стосувалися тільки використання тренувальних майданчиків на нашій базі і роздягалень. І всі вони були задоволені.

Ліверпуль планує тренуватися на нашій базі вранці в суботу, 1 червня, Тоттенхем, в свою чергу, проведе заняття в четвер і п'ятницю, 30 і 31 травня", –йдеться в заяві Реала.

Нагадаємо, раніше Почеттіно сказав, що президент Реала Флорентіно Перес заборонив його команді переночувати на базі Вальдебебас. Цілком можливо, що аргентинець просто жартував, але в Мадриді його гумору не оцінили.

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