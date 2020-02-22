toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Світ
ЧЕЛСІ - ТОТТЕНХЕМ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО - ВОРСКЛА

Реал різко передумав, коли трансфер Бейла був майже узгоджений, – тренер китайського клубу

16:35 60 Читать на русском
Реал різко передумав, коли трансфер Бейла був майже узгоджений, – тренер китайського клубу
Гарет Бейл / AS

Головний тренер Цзянсу Сунін Космін Олару розповів, як зірвався трансфер Гарета Бейла влітку 2019 року.

"Все було дуже близько. Ми вже домовилися з Реалом, але потім вони програли кілька товариських матчів і передумали. Спочатку вони сказали, що відпустять Бейла, а ми будемо повинні виплатити йому тільки зарплату, а потім раптом зажадали заплатити і за сам трансфер.

"Уельс, гольф, Мадрид": агент Бейла назвав справжні пріорітети зірки Реала

Все це вибивалося за рамки нашого бюджету, тому ми вирішили шукати іншого футболіста. Я знаю, що все було готово на 90 відсотків, а на ранок все змінилося. Хочу підкреслити, що це Реал змінив умови, а не ми", – поділився Олару в коментарі газеті The National.

До слова, Бейл провів 17 матчів у поточному сезоні за Реал, відзначившись 3 голами та 2 асистами.

Моурінью повертається на Стемфорд Брідж, шанс для реабілітації Зінченка, битва за ЛЧ у Прімері – топ-матчі євровікенду

blog_ava
Головні новини футболу 21 лютого: реакція на Шахтар – Бенфіка, Україна відривається від Туреччини
07:00
6108
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Трансфери Цзянсу Сунін Цзянсу Сунін Трансфери Реал Мадрид Трансфери Чемпіонату Іспанії Світ Гарет Бейл Гарет Бейл
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
16
хв
Динамо
17:00
Ворскла
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук