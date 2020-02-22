Реал різко передумав, коли трансфер Бейла був майже узгоджений, – тренер китайського клубу

Головний тренер Цзянсу Сунін Космін Олару розповів, як зірвався трансфер Гарета Бейла влітку 2019 року.

"Все було дуже близько. Ми вже домовилися з Реалом, але потім вони програли кілька товариських матчів і передумали. Спочатку вони сказали, що відпустять Бейла, а ми будемо повинні виплатити йому тільки зарплату, а потім раптом зажадали заплатити і за сам трансфер.

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Все це вибивалося за рамки нашого бюджету, тому ми вирішили шукати іншого футболіста. Я знаю, що все було готово на 90 відсотків, а на ранок все змінилося. Хочу підкреслити, що це Реал змінив умови, а не ми", – поділився Олару в коментарі газеті The National.

До слова, Бейл провів 17 матчів у поточному сезоні за Реал, відзначившись 3 голами та 2 асистами.

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