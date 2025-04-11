Захисник Реала Девід Алаба, скоріш за все, не допоможе мадридцям у матчі 31-го туру Ла Ліги проти Алавеса.

Алаба зазнав розтягнення правого стегна, через що його участь у грі проти Алавеса залишається під сумнівом, повідомляє журналіст Мельчор Руїс.

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Зазначимо, що поєдинок Ла Ліги відбудеться в неділю, 13 квітня, а вже через 3 дні Реал спробує здійснити камбек у протистоянні з Арсеналом після розгромної поразки (0:3) у першій зустрічі. Цілком можливо, що Алаба не встигне відновитись і до матчу проти "канонірів".

Нагадаємо, Девід лише у лютому відновився від важкої травми "хрестів", яку заліковував понад рік. У поточному сезоні австрієць зіграв у 12 матчах за Реал, результативними діями не відзначався.

.@David_Alaba es DUDA para Vitoria por sobrecarga muslo derecho — Melchor Ruiz (@MelchorRuizCope) April 11, 2025

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