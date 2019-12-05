Реал ризикує втратити двох зірок на матч проти Барселони

Мадридський Реал зіткнувся з кадровими проблемами за два тижні до першого Ель Класіко у цьому сезоні.

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Бразилець зазнав травми стопи, яка потребує близько двох тижнів відновлення. Лівий захисник Реала точно пропустить матчі проти Еспаньйола, Брюгге і Валенсії, однак є незначний шанс, що він встигне повернутися до протистояння з Барселоною (18 грудня). А от у Едена Азара справи значно гірші – бельгієць місяць не виходитиме на поле через проблеми з гомілкою, тому Ель Класіко відбудеться без його участі.

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Нагадаємо, саме Реал і Барселона очолюють турнірну таблицю Прімери після 14 турів – обидва гранди мають 31 очко у своєму активі.