Реал ризикує втратити двох зірок – Алонсо визначив їхні долі, відомі претенденти на гравців
Двоє гравців Реала можуть покинути команду, оскільки в деяких країнах ще відкрите трансферне вікно.
У Туреччині трансферне вікно закривається 12 вересня. За останні дні декілька клубів Суперліги хочуть посилити свій склад.
Як повідомляє Diario Sport, турецькі клуби націлилися на гравців Реала. Бешикташ зацікавлений у переході Рауля Асенсіо, а Фенербахче готовий запропонувати контракт Давіду Алабі . Наставник "вершкових" Хабі Алонсо розраховує на обох, але не буде заперечувати їхньому відходу.
Варто зауважити, що влітку Реал посилив лінію оборони, підписавши Альваро Каррераса, Трента Александера-Арнольда, Діна Хьойсена.
