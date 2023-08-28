Після продажу Каріма Бензема бразилець став ключовою фігурою в нападі Реала. Втім, початок сезону виявився не дуже хорошим. Вінісіус отримав травму вже в третьому турі, попросивши вимушену заміну на 18 хвилині матчу з Сельтою.

Анчелотті оцінив можливість появи новачків у Реалі після серії травм

У Мадриді були переконані, що ушкодження не серйозне. Про це навіть заявив Карло Анчелотті. Однак поверхневий огляд ввів у оману. Протягом наступних 60 годин запалення не зникло, а біль не вщух.

Сьогодні Вінісіусу зроблять МРТ. У Реалі побоюються, що в Жуніора розрив правого підколінного сухожилля, повідомляє AS. Якщо діагноз підтвердиться, то бразилець пропустить близько 5 тижнів. Він пропустить матчі збірної й щонайменше чотири поєдинки Реала, серед яких дербі проти Атлетіко.

Реал дотиснув Сельту, здобувши перемогу в дебютному матчі Кепи – конкурент Луніна нервував, а Вінісіус травмувався