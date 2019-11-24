Реал – Реал Сосьєдад – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Мадридський Реал приймав Реал Сосьєдад у 14 турі іспанської Прімери. Дивіться відео голів та огляд матчу Реал – Реал Сосьєдад.

Реал Сосьєдад шокував іменитого суперника вже на другій хвилині матчу, красивим голом відзначився Вілліан Хосе.

Леганес – Барселона: Вальверде, теніс, кошмар – у такому порядку, або Каталонців рятує провал Грізманна

Рятувати ситуацію взявся Бензема, який ще до перерви вирівняв становище. У другій половині гри Реал організував ще дві гольові атаки, які влучними ударами завершили Вальверде та Модріч.

Реал перебуває на другій сходинці турнірної таблиці Прімери, поступаючись Барселоні лише за додатковими показниками. Реал Сосьєдад – 5-й.

Реал Мадрид – Реал Сосьєдад: "бланкос" на шляху до відродження, бенефіс Модріча з Бензема та нефарт фантастичного Азара