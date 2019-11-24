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Реал – Реал Сосьєдад – 3:1 – відео голів та огляд матчу

10:01 285 Читать на русском
Реал – Реал Сосьєдад – 3:1 – відео голів та огляд матчу
Реал – Реал Сосьєдад – відео голів та огляд матчу / Фото ФК Реал

Мадридський Реал приймав Реал Сосьєдад у 14 турі іспанської Прімери. Дивіться відео голів та огляд матчу Реал – Реал Сосьєдад.

37’ Карім Бензема
48’ Федеріко Вальверде
74’ Лука Модріч
 
Вілліан Хосе 2’
2’ Вілліан Хосе
37’ Карім Бензема
48’ Федеріко Вальверде
74’ Лука Модріч

Реал Сосьєдад шокував іменитого суперника вже на другій хвилині матчу, красивим голом відзначився Вілліан Хосе.

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Рятувати ситуацію взявся Бензема, який ще до перерви вирівняв становище. У другій половині гри Реал організував ще дві гольові атаки, які влучними ударами завершили Вальверде та Модріч.

Реал перебуває на другій сходинці турнірної таблиці Прімери, поступаючись Барселоні лише за додатковими показниками. Реал Сосьєдад – 5-й.

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