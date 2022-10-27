Мадридський клуб стане єдиним представником Прімери у плей-офф Ліги чемпіонів. Такого слабкого результату у іспанців не було із сезону 2003/04, коли УЄФА прибрав другий раунд групового етапу.

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Реал вже може рахувати вигоду, яку йому цьогоріч подарували Барселона, Атлетіко та Севілья, інформує Marca. УЄФА щосезону розподіляє між клубами доходи від аудіовізуального ринку їхньої країни. Зазвичай Іспанія делегує у плей-офф ЛЧ 3-4 представників, але цього разу "вершкові" заберуть всю суму, починаючи вже з 1/8 фіналу. Це мінімум 8,6 додаткових мільйонів євро, які можуть зрости до 11,7 мільйонів, якщо Реал дійде до фіналу.

Нагадаємо, команда Анчелотті перебуває в одній групі з РБ Лейпциг, Шахтарем та Селтіком. Попереду залишився один тур, в якому чинний переможець ЛЧ прийматиме шотландців (2 листопада).

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