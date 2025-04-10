Гравці Реала почали підготовку до матчу 31-го туру Ла Ліги проти Алавеса після розгромної поразки від Арсенала у Лізі чемпіонів.

Гравці, які вийшли в основі Реала на гру з Арсеналом, провели відновлювальне тренування. Решта ж футболістів відпрацьовували володіння м'ячем, мали тактичне заняття, а завершили грою на зменшеному полі, повідомляє прес-служба "вершкових".

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До гравців, які тренувались, приєднався і Дані Себальйос після занять у тренажерному залі. Андрій Лунін та Ферлан Менді продовжили займатись самостійно, згідно із програмами відновлень від їхніх травм.

Нагадаємо, у Андрія пошкодження камбаловидного м'яза. Раніше повідомлялось, що українцю для відновлення знадобиться близько 4 тижнів. Загалом Лунін зіграв у 12 матчах за Реал цього сезону, в яких пропустив 19 м'ячів, у 4 іграх йому вдалось втримати ворота на замку.

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