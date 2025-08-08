Реал розбив Леганес у товариському матчі. Результат та огляд зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".

Товариський матч

Реал – Леганес – 4:1

Хабі Алонсо готує свою команду до старту сезону. Реал у четвер, 7 серпня, провів таємний (його ніде не транслювали) матч з Леганесом на клубній базі.

"Вершкові" перемогли 4:1, але пропустили першими. Хабі Алонсо дав ігровий час всім, окрім травмованих Ферлана Менді та Ендріка, а також Джуда Беллінгема, який відновлюється після операції. Варто зауважити, що вперше після травми до складу Реала повернувся Дані Карвахаль. На поле виходив також Андрій Лунін.

Один із голів Реала забив 18-річний Тьяго Пітарх з передачі Кіліана Мбаппе. Це перша поява молодого гравця в основній команді.

Нагадаємо, Реал зіграє з Осасуною у першому турі Ла Ліги. Матч відбудеться 19 серпня.