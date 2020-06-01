Реал провів перше командне тренування – "вершкові" не займалися разом із початку березня

Тренувальне заняття мадридського Реала в понеділок уперше за тривалий час відбулося у звичному режимі.

Мадридці розпочали командні тренування перед відновленням сезону в Ла Лізі, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Підопічні Зінедіна Зідана вперше з 12 березня займалися без обмежень. Раніше "вершкові" тренувалися у кількох групах, щоб не порушувати карантинних обмежень. У найближчі два тижні гравці Реала готуватимуться до рестарту чемпіонату.

До слова, Прімера опублікувала розклад 28 туру – Реал і Барселона відновлять сезон матчами проти борців за виживання. Мадридці зіграють вдома проти Ейбара 14 червня.

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