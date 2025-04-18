Керівництво Реала активно працює над тим, щоб знайти заміну Карло Анчелотті.

Після вильоту "вершкових" з Ліги чемпіонів майбутнє італійського фахівця перебуває під великим питанням.

Реал має сумніви щодо трансферу одноклубника Забарного – команда іншого українця в АПЛ претендує на гравця

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, представник Хабі Алонсо Іньякі Ібаньєс провів переговори з Реалом. Однак мадридський клуб не виходив на прямий контакт із Байєром. Леверкузенці розраховують отримати за відхід тренера близько 15-20 млн євро компенсації.

Байєр вже почав складати список із ймовірних кандидатів для заміни Хабі Алонсо. Керівництво чекає відповіді від іспанського фахівця, але сподівається, що він залишиться на чолі команди.

Арсенал вийшов у півфінал Ліги чемпіонів – "каноніри" заслужено перемогли Реал на Сантьяго Бернабеу