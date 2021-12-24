Реал провів нову хвилю тестів на коронавірус – є приємні новини, але не для Луніна
24 грудня 00:10 - Читать на русском
Частина гравців Реала перехворіла COVID-19 і готова допомогти команді.
Сьогодні мадридський клуб проводив чергову серію тестування, інформує Marca.
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Негативними виявилися результати Бейла, Родріго, Модріча, Алаби і Марсело. Втім, дехто змушений залишатися на ізоляції. Лунін, Іско та Асенсіо знову здали позитивні тести, тому наразі поза складом.
Додамо, що свій наступний матч Реал зіграє 2 січня – команда Анчелотті поїде в гості до Хетафе.
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