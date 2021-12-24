Сьогодні мадридський клуб проводив чергову серію тестування, інформує Marca.

Лунін може отримати новий шанс у Реалі в Кубку Іспанії – в суперниках минулорічний кривдник Мадрида

Негативними виявилися результати Бейла, Родріго, Модріча, Алаби і Марсело. Втім, дехто змушений залишатися на ізоляції. Лунін, Іско та Асенсіо знову здали позитивні тести, тому наразі поза складом.

Додамо, що свій наступний матч Реал зіграє 2 січня – команда Анчелотті поїде в гості до Хетафе.

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