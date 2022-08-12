На звання найкращого гравця сезону претендують Карім Бензема, Тібо Куртуа (обидва – Реал) і Кевін де Брюйне (Ман Сіті), інформує офіційний сайт УЄФА.

"Його голи життєво важливі для нас": Анчелотті назвав найкращого гравця у світі

Ця трійка набрала найбільше голосів. Враховувалися виступи як на внутрішній арені, так і на міжнародній. Ось перелік ще 12 футболістів, які набрали голоси, але до фінального етапу не потрапили.

Відома і топ-3 серед тренерів. Тут за нагороду боротимуться Карло Анчелотті (Реал), Юрген Клопп (Ліверпуль) та Хосеп Гвардіола (Ман Сіті). Імена переможців оголосять під час жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів, яке заплановане на 25 серпня.

Реал виграв 5-й Суперкубок УЄФА, здобувши перемогу над Айнтрахтом – Бензема став другим бомбардиром в історії клубу