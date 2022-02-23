У п'ятницю Холанд зустрінеться з Міно Райолою для обговорення трансферу. Норвежець має пропозиції від 5 клубів: Манчестер Сіті, Реал, Барселона, ПСЖ і Баварія, повідомляє Cadena CER.

Фаворитом на Ерлінга виступає Манчестер Сіті, але Реал також веде активні перемовини. Мадридці хочуть підписати Холанда влітку 2023-го, адже цього року кинуть всі сили на придбання Мбаппе.

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Реал просить форварда не форсувати трансфер, а ще на рік залишитися в Дортмунді, щоб у 2023-му стати центральною фігурою трансферного вікна. А не залишитися в тіні Мбаппе.

Контракт Холанда з Борусією розрахований до літа 2024 року. Наприкінці цього сезону в угоді активується клаусула в розмірі 75 млн євро, якою можуть скористатися потенційні покупці.

Борусія пропонує Ерлінгу продовжити контракт, але цей варіант футболіст навіть не розглядає. Таким чином Дортмунд змушений за два роки продати форварда, щоб не втратити безкоштовно.

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