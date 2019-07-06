Реал пропонує за Погба 80 млн євро та Іско або Бейла, – ЗМІ

Мадридський Реал зробив пропозицію щодо півзахисника Манчестер Юнайтед Поля Погба.

Реал запропонував Манчестер Юнайтед 80 млн євро та включення Іско або Гарета Бейла в угоду щодо переходу Погба, інформує Mundo Deportivo.

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Раніше в ЗМІ писали про те, що Реал може заплатити 150 млн євро за 26-річного француза, однак в мадридському клубі хочуть скоротити фінансові витрати, включивши в угоду одного з футболістів.

При цьому наголошується, що Реал оформить купівлю Погба тільки в тому випадку, якщо гравець сам подасть запит на трансфер. Манчестер Юнайтед не має необхідності продавати одного зі своїх лідерів.

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