toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ТОТТЕНХЕМ - МАНЧЕСТЕР СІТІ ЛІВЕРПУЛЬ - ПОРТУ

Реал пропонує космічну суму за Мбаппе – трансфер залежить від рішення Грізманна

11:36 1282 Читать на русском
Реал пропонує космічну суму за Мбаппе – трансфер залежить від рішення Грізманна
Антуан Грізманн та Кіліан Мбаппе / Фото 90Min

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе має шанс стати найдорожчим гравцем в історії.

Керівництво Реала не опускає руки у спробах підписати молодого таланта ПСЖ Кіліана Мбаппе, повідомляє El Chiringuito TV.

Трансфер Азара в Реал майже узгоджений, – Marca

За інформацією порталу, в Мадриді приготували 300 млн євро за 20-річного чемпіона світу. ПСЖ може погодитись на таку щедру пропозицію, якщо нападник Атлетіко Антуан Грізманн приде на заміну Кіліану.

Такий обмін топовими нападниками може відбутись вже під час літнього трансферного вікна.

В поточному сезоні Ліги 1 Мбаппе демонструє вражаючу статистику, гравець провів 25 матчів, в яких відзначився 27-ма голами та 10-ма асистами.

Грізманн рветься в Барселону – француз готовий пожертвувати десятками мільйонів євро, щоб грати з Мессі

Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія ПСЖ ПСЖ Трансфери Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе Трансфери Реал Мадрид Трансфери Чемпіонату Іспанії Антуан Грізманн Антуан Грізманн Атлетіко Атлетіко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
52
хв
Тоттенхем
22:00
Манчестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук