Реал пропонує космічну суму за Мбаппе – трансфер залежить від рішення Грізманна

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе має шанс стати найдорожчим гравцем в історії.

Керівництво Реала не опускає руки у спробах підписати молодого таланта ПСЖ Кіліана Мбаппе, повідомляє El Chiringuito TV.

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За інформацією порталу, в Мадриді приготували 300 млн євро за 20-річного чемпіона світу. ПСЖ може погодитись на таку щедру пропозицію, якщо нападник Атлетіко Антуан Грізманн приде на заміну Кіліану.

Такий обмін топовими нападниками може відбутись вже під час літнього трансферного вікна.

В поточному сезоні Ліги 1 Мбаппе демонструє вражаючу статистику, гравець провів 25 матчів, в яких відзначився 27-ма голами та 10-ма асистами.

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