Реал пропонував за Феліша неймовірну суму – португалець обрав Атлетіко

Мадридський Реал міг перехопити атакувального півзахисника Бенфіки Жоау Феліша в сусідів з Атлетіко.

Жоау Феліш міг опинитись у мадридському Реалі цього літа, передає Marca.

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За інформацією видання, "вершкові" пропонували за талановитого португальця 130 млн євро, однак гравець прийняв пропозицію мадридських сусідів з Атлетіко.

Нагадаємо, що Феліш погодився на пропозицію Атлетіко. "Матрацники" виплатять за півзахисника 120 млн євро, що стане трансферним рекордом мадридського клубу.

Додамо, що на Феліша також претендували Ювентус та Манчестер Сіті. У сезоні 2018/19 португалець зіграв 42 матчі за "орлів", в яких забив 19 голів та віддав 11 асистів.

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