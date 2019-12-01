Реал пропонував Моурінью шалені гроші, щоб португалець дочекався звільнення Зідана, – ЗМІ

Новоспечений наставник Тоттенхема Жозе Моурінью міг значно покращити своє фінансове становище, якщо б не повернувся до тренерської діяльності в лондонському клубі.

Керівництво Реала пропонувало Моурінью 12 млн фунтів за ігнорування пропозицій очолити інші європейські клуби, повідомляє The Sun.

Моурінью розповів про свої взаємини з фанатами Тоттенхема

Мадридці хотіли відновити співпрацю з португальським фахівцем після відходу Зінедіна Зідана з посади чинного наставника королівського клубу. Сеу Жозе відмовився від грошей і прийняв пропозицію Тоттенхема.

За інформацією видання, Моурінью мав пропозиції від Борусії Д, Мілана, Ліона та китайського Гуанчжоу Евергранд.

Після 14-ти турів АПЛ Тоттенхем перебуває на 5-й сходинці.

Звільнення Почеттіно – зрозумілий крок Тоттенхема, але ставка на Моурінью приголомшує